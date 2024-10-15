Машина с жидким азотом и семенным материалом отправлена на Иссык-Куль

Машина с жидким азотом Государственного учреждения "Республиканская племенная станция "Элита" при Департаменте племенного животноводства пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности выехала в Иссык-Кульскую и Нарынскую областях, в целях обеспечения жидким азотом и семенами племенных животных (Симментал, Абердин Ангус, Голштейн, Швиц, Голштино-Фриз), по просьбам фермеров и жителей Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Также в ближайшее время планируется организовать выезд в Чуйскую, Таласскую области, а также в Ошскую, Джалал-Абадскую, Баткенскую областях. В животноводстве жидкий азот применяется для хранения семени животных, которые применяются для искусственного осеменения.