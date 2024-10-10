Сельхозпредприятие в Сокулуке планирует экспортировать продукцию в Китай

"ОсОО "Агропродукт Азия", расположенный в Сокулукском районе, является первым предприятием в Кыргызстане по заморозке свежих фруктов. Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев в ходе выездного совещания ознакомился с деятельностью и проблемами предприятия.

Компания располагает двумя складами общей мощностью 7 000 тонн. Более 90% продукции компании экспортируется в такие крупные российские торговые сети, как "Магнит", "Пятерочка", "Лента".

За 3 года компания экспортировала более 8 000 тонн продукции, в том числе яблоки, виноград, персики, морковь, картофель, лук, капусту. "Агропродукт Азия" также имеет автоматические линии по мойке, сортировке и упаковке яблок и моркови.

Компания высадила 100 гектаров интенсивных яблоневых садов 5 сортов для наращивания своей сырьевой базы.

По итогам встречи был принят ряд решений по обеспечению внутреннего рынка, экспорту продукции предприятия в Китай и другие соседние страны.