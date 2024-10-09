В Оше выберут лучшую служебную собаку по поиску наркотиков

8 октября в Оше состоялось торжественное открытие III межведомственных соревнований кинологов, организованных при поддержке Программного офиса ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, в соревнованиях участвуют команды Пограничной службы ГКНБ, Службы исполнения наказаний, Таможенной службы и МВД. 12 кинологов со своими служебными собаками соревнуются в поиске наркотических средств и выполнении команд в дисциплине "Послушание". Состязания продлятся до 11 октября.

В этот же день состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего Кинологического центра Пограничной службы ГКНБ. Новый центр, построенный в рамках внебюджетного проекта ОБСЕ, будет включать казарму, учебные классы, вольеры для собак, полосу препятствий и ветеринарный блок. Центр рассчитан на размещение 72 служебных собак, а его строительство обойдется в 1 миллион евро.