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В Оше выберут лучшую служебную собаку по поиску наркотиков

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- Назгуль Абдыразакова
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8 октября в Оше состоялось торжественное открытие III межведомственных соревнований кинологов, организованных при поддержке Программного офиса ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, в соревнованиях участвуют команды Пограничной службы ГКНБ, Службы исполнения наказаний, Таможенной службы и МВД. 12 кинологов со своими служебными собаками соревнуются в поиске наркотических средств и выполнении команд в дисциплине "Послушание". Состязания продлятся до 11 октября.

В этот же день состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего Кинологического центра Пограничной службы ГКНБ. Новый центр, построенный в рамках внебюджетного проекта ОБСЕ, будет включать казарму, учебные классы, вольеры для собак, полосу препятствий и ветеринарный блок. Центр рассчитан на размещение 72 служебных собак, а его строительство обойдется в 1 миллион евро.


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URL: https://www.vb.kg/440053
Теги:
Ош, собаки, Соревнования, Погранслужба
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