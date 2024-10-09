В Бишкеке рейд выявил незаконные мясные цеха и нарушения

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД г. Бишкек и ветеринарной службы провели оперативно-профилактические мероприятия "Ветнадзор и Скотокрадство" для выявления государственных служащих, занимающихся незаконной закупкой и реализацией мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе рейда проверили законность торговых мест, скотобоен и колбасных цехов. Обнаружены незаконные цеха по производству фарша из мяса крупного рогатого скота, не соответствующие ветеринарным и санитарным требованиям. Также проведена разъяснительная работа с владельцами. Ветеринарная служба направила письма в Министерство экономики для внеплановой проверки.