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В Бишкеке рейд выявил незаконные мясные цеха и нарушения

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Сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД г. Бишкек и ветеринарной службы провели оперативно-профилактические мероприятия "Ветнадзор и Скотокрадство" для выявления государственных служащих, занимающихся незаконной закупкой и реализацией мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе рейда проверили законность торговых мест, скотобоен и колбасных цехов. Обнаружены незаконные цеха по производству фарша из мяса крупного рогатого скота, не соответствующие ветеринарным и санитарным требованиям. Также проведена разъяснительная работа с владельцами. Ветеринарная служба направила письма в Министерство экономики для внеплановой проверки.


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URL: https://www.vb.kg/440054
Теги:
ветеринария, рейд, скотокрадство, Бишкек
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