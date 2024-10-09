Выборы депутатов горкенешей: партии выдвинули 5119 кандидатов

Завершилось выдвижение партиями списка кандидатов в депутаты городских кенешей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"39 политических партий выдвинули 188 списков кандидатов в депутаты 33 городских кенеша. Всего в сововкупности в 188 списках кандидатов выдвинуты в депутаты городского кенеша на 993 мандата - 5119 кандидатов, из которых 3281 мужчин, 1838 женщин, что составляет 35,91%.

Наибольшое количество - 9 партий участвуют в городах Кант, Кара-Балта, Токтогул и Базар-Коргон;

По 8 партий участвуют в городах Раззаков, Сулюкта и Балыкчы;

По 3 партии участвуют в городах Айдаркен, Кок-Жангак, Жалал-Абад, Кочкор-Ата, Майлуу-Суу;

В других городах представлены от 4 до 8 партий.

Всего в выборах участвует 39 партий, при этом:

Партия "Ынтымак" примет участие на выборах в 32 городах (во всех городах, кроме г. Жалал-Абад).

Партия "Жаны Кыргызстан" - в 30 городах (кроме г. Бишкек, Кемин и Орловка).

Партия "Ишеним" - в 15 городах.

Партия "Эмгек" - в 14 городах.

Партия "Адилет" - в 12 городах.

Партия "Социал-демократ" - в 11 городах.

Партия "Бирге - Вместе" - в 9 городах.

Партия "Эл Биримдиги" - в 8 городах.

Партия "Эл Үмүтү" - в 7 городах.

Партия "Ыйман Нуру" - в 6 городах.

Партия "Мурас" - в 5 городах.

Партия "Мекендеш" - в 4 городах.

Партии: "Энергетик" и "Замандаш" - в 3-х городах.

Партии: "Таза Коом", "Ордо", "Милдет", "Эл Аман" - в 2-хгородах.

По одному списку кандидатов выдвинули 21 партия: "Партия коммунистов", "Уулу Журт", "Жаны Доор","НДПК", "Калк Ынтымагы", "Ала-Тоо кыргыз жери", "Жаңы күч - Новая сила", "Элдик Кыймыл", Патриот Ынтымагы, "Жаштар", "Тынчтык", "Эркин Эл", "Бир Бол", "Биздин Келечек", "Ата-Мекен", "Бүтүн Кыргызстан", "Ак-Нур-Келечек", "Таза-Булак", "Адилдеттуу Кыргызстан", "Улуу Кыргызстан", "Народная социалистическая партия Аманат".

В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей" соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом.

Указанная проверка осуществляется в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия "Тундук". При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 48 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, до 18 октября 2024 года".