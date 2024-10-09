Нарушения налогового законодательства КР: 1 510 госслужащих оштрафованы

Прокуратура Кыргызской Республики провела проверку исполнения налогового законодательства за 9 месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, выявлено 2 511 государственных служащих, не представивших единую налоговую декларацию за 2023 год или сделавших это с нарушением сроков и указавших недостоверные сведения.

На основании статьи 438 Кодекса КР о правонарушениях возбуждены производства о правонарушениях. 1 510 должностных лиц оштрафованы на сумму 6 млн 40 тыс. сомов, остальные материалы находятся на стадии рассмотрения.