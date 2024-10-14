Погода
$ 85.36 - 85.84
€ 92.72 - 93.60

"Иосиф Сталин сыграл особенную роль в сохранении кыргызского языка"

442  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Говоря об идеологической безопасности Кыргызстана, вопрос глубинного изучения и сохранения кыргызского языка необходимо ставить на первое место. Об этом в интервью vb.kg заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран спецслужб Нурлан Досалиев.

По его словам, попытки привнести в Среднюю Азию искусственный тюркский алфавит на основе латиницы, который недавно предложили ввести во всех странах тюркского мира - преступление и попытка уничтожить наиболее древний, архаичный язык кыргызов. Можно сказать, это вмешательство в уникальное развитие народа, имеющего тысячелетнюю историю, которая отражена в языке.

"В своем многолетнем исследовании я указал на особенную роль в сохранении кыргызского языка Иосифа Сталина и языковеда Константина Юдахина. Первый специальным распоряжением направил в Среднюю Азию тонкого ученого - собрать воедино все многообразие кыргызской лексики, понимая, что язык - это самосознание, сокровищница народа, а второй - основой изучения кыргызского языка выбрал не что-то разрозненное, а эпос "Манас", вобравший в себя целый космос жизни, как писал Чингиз Айтматов.

Надо говорить об истории происхождения кыргызского народа, не забывая что генетические исследования показывают, что в кыргызах более 70 процентов имеется геном R1А, а эта славянская генетическая ветка. Надо говорить о том, что и мы, и славяне вышли из гуннов. При этом надо вспомнить, что эта тема всегда занимала умы великих русских писателей, поэтов, ученых, с каким проникновением об этом писали Татищев, Ломоносов, Пушкин и другие. И современные исследования доказывают эту версию.

Я внимательно изучал все, что с этим связано, и могу сказать, что в нашем языке каждое слово наполнено смыслами, раскрывающими саму суть бытия, взаимосвязь многих явлений.

По новому посмотреть на само происхождение слова "кыргыз" мне помог словарь Константина Юдахина, который напитан древними словами и понятиями, не привнесенными, а исконно кыргызскими". Получается, что если внимательно разобраться, то выходит, что кыргызы, буквально, народ, умеющий находить пищу в горах и выживать.

Понимаете насколько это многослойное определение? И посмотрите с каким уважением ученый относится к каждому слову в эпосе. Думаю, если бы на уроках кыргызского языка именно с этого начинали изучение, заинтересовали бы детей скрытыми смыслами, то и желание разобраться, изучить, принять свой родной кыргызский язык, как сокровищницу, которую надо охранять, было бы более осознанным у всех наших сограждан", - сказал Нурлан Досалиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440059
Теги:
кыргызский язык
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  