Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Россию

Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Российскую Федерацию, состоявшийся 7-8 октября. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ).

В работе СГГ приняли участие лидеры стран СНГ, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента России Владимира Путина, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев

Заседание СГГ СНГ прошло в узком и расширенном составах, по итогам которого главами государств-участников Содружества подписан ряд документов, направленных на наращивание взаимодействия стран в рамках СНГ.

В своем выступлении Садыр Жапаров обратил внимание лидеров стран на то, что Кыргызстан активно адаптируется к новым реалиям, выстраиваясь в процесс переформатирования международной логистики и создания альтернативных моделей экономического взаимодействия с ближайшими и традиционными партнерами. Глава государства отметил, что Кыргызстан будет и дальше поддерживать сотрудничество в рамках СНГ и развитие дружественных отношений между странами.