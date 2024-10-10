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Кызыл-Омпол. Дуйшенбек Камчыбеков опроверг прогноз Акылбека Жапарова

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- Бакыт Басарбек
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Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков опроверг слова главы кабинета министров КР Акылбека Жапарова по поводу того, что за счет месторождения титаномагнетита Кызыл-Омпол Кыргызстан может заработать $ 88 млрд.

"Глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что на участке Таш-Булак месторождения Кызыл-Омпол имеются запасы титаномагнетита около 13 млн тонн. И что, мол, учитывая потери при добыче и металлургическом извлечении, остается 11 млн тонн, которые можно будет продать по 8 тысяч долларов за тонну, что в сумме составляет 88 млрд долларов. Это неверная информация. Мы никогда не сможем продать 11 млн тонн руды по 8 тысяч долларов. За эту сумму мы можем продать только губчатый титан, который получают из титаномагнетита. Дело в том, что из руды вначале выделяют титаномагнетит, а потом уже из самого концентрата выделяют отдельно магнетит и титан. После чего из титана производят губчатый титан. А вот уже открытие производства губчатого титана требует значительной энергетической мощности и финансовых вложений. Речь идет о 200 мегаватт мощности и примерно 1 млрд долларов вложений.

У нас нет такой мощности и в ближайшие годы вряд ли будут, потому что в стране и так недостаток в обеспечении электроэнергии. И таких денег у нас нет. Если же мы хотим привлечь инвесторов, то они прежде всего будут смотреть на количество запасов, которые и так там ограничены. Глава кабмина заявил, что только на участке Таш-Булак имеются 13 млн тонн, но по нашим расчетам на всех пяти участках месторождения в сумме выйдет такая цифра.

В прошлом интервью я уже говорил, что на участке Таш-Булак предположительно имеются 1,6 тонн млн титаномагнетита. Поэтому ни один инвестор не будет вкладывать 1 млрд долларов на разработку такого количества руды. К примеру, в России перерабатывающие комбинаты в год выпускают 42 тысячи тонн губчатого титана. На первом месте же стоит Китай, где в год выпускают 230 тысяч тонн губчатого титана. Они в год перерабатывают не более 1 млн тонн руды. А мы хотим построить комбинат по переработке 1,6 млн тонн титаномагнетита. Если все же пойдем на такой шаг, то необходимо задействовать месторождения титаномагнетита в Таласе и Бала-Чычкане, где по прогнозам имеются запасы в размере 500 млн тонн, из которых магнетита чуть менее 400 млн тонн, а титана – более 100 млн тонн. Только в этом случае инвестору имеет смысл вкладываться.

Также глава кабмина заявил, цитирую, что "сейчас около 5 тысяч грузовых машин, которые привозят товары из КНР, уезжают обратно пустыми. Они согласны довозить титаномагнетитный концентрат по 500 долларов за тонну". Этот момент тоже вызывает вопросы. Дело в том, что в той же России титаномагнетитный концетрат стоит 50 долларов. И если мы даже будем продавать 1 млн тонн концетрата, то выйдет всего 50 млн долларов. То есть все эти данные никак не соответствуют словам Акылбека Жапарова, - отметил Камчыбеков.


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URL: https://www.vb.kg/440065
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, Дуйшенбек Камчыбеков, месторождение
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