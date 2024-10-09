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Минюст инициирует реформу института представительства в суде

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- Бакыт Басарбек
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Министерство юстиции КР объявляет о запуске масштабной реформы, направленной на совершенствование механизма судебного представительства по гражданским делам, сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, будут установлены стандарты качества услуг для лиц и юристов, которые выступают представителями в судебных процессах

На сегодняшний день вследствие законодательных и регуляторных пробелов данная сфера деятельности в Кыргызстане (в отличие от большинства стран мира) является практически неурегулированной, что создало на практике ряд проблемных тенденций, наносящих определенный ущерб правам и интересам граждан и затрудняющих работу судебной системы.

Таким образом, инициатива реформирования обусловлена тенденциями международной практики и также проблематикой низкого качества деятельности лиц, выступающих представителями в судах Кыргызской Республики и отсутствием стандартов к уровню их компетентности, что создает риски для эффективного представительства интересов физических и юридических лиц, а также создает ограничения для обеспечения доступа граждан к правосудию, развивает "атмосферу безответственности" среди судебных представителей, и негативно отражается (содержательно и процессуально) на общем качестве судебных процессов.

Основные цели реформы:

• Внедрение профессиональных стандартов в деятельности лиц, которые выступают представителями в судебных процессах;

• Повышение уровня качества и эффективности судебного представительства, и улучшение доступа граждан к правосудию;

• Обеспечение прозрачности в работе представителей, повышение ответственности и соблюдения этических и профессиональных правил.

Ключевые направления реформ:

1. Внедрение механизма осуществления/предоставления профессиональных юридических услуг судебными представителями.

2. Четкое регулирование квалификационных требований к судебным представителям, внедрение профессиональных стандартов.

3. Прозрачность деятельности судебных представителей, их ответственность перед клиентами и судебной системой.

4. Обязательная сертификация и создание самоуправляемого органа (Ассоциации коллегий судебных представителей), которые будут ответственны за ведение Единого реестра судебных представителей и также обеспечивать соблюдение этических норм и стандартов.

5. Меры по улучшению качества судебных процессов, направленные на сокращение количества случаев некачественного участия в судебных разбирательствах и повышение доверия к правосудию.

6. Совершенствование законодательства Кыргызской Республики, в том числе, инициирование нового проекта Закона о статусе судебных представителей.


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URL: https://www.vb.kg/440067
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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