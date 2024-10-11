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В Кара-Суйском районе маш успешно прошел испытания

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- Светлана Лаптева
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В целях увеличения доходов фермеров и крестьян, в Кара-Сууйской государственной сортоиспытательной станции Кара-Суйского района Ошской области проведен специальный семинар по выращиванию маша, на котором была дана подробная информация о растении.

После уборки 5 гектаров озимой пшеницы под урожай 2024 года на Кара-Суйском государственном сортоиспытательном участке с целью получения второго урожая 18 июля был посажен маш. Его вегетационный период составил 70-72 дня.

Маш – однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Стебель прямостоячий или стелющийся (высота 15-80 см). Масса 1000 зерен 25-80 г. Зерно содержит 24-28% белка, 46-50% крахмала, 2-4% жира, витамины и т. д. Зерно используют в пищу, траву – на корм. С гектара получают 10-16 ц/га бобов, и 80-200 т/га зеленой массы.

Маш повышает плодородие посевных площадей и накапливает до 80-120 кг азота на 1 га.


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URL: https://www.vb.kg/440071
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