В Бишкеке обсудили вопросы животноводства и изменения климата

Специалисты Департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов обсудили вопросы животноводства и смягчения последствий изменения климата.

Целью семинара было собрать вместе участников ключевых заинтересованных сторон сектора животноводства и стимулировать обсуждение вопросов выработки политики в области животноводства в Кыргызской Республике и регионе Центральной Азии с целью увеличения климатических выгод.

К участию были приглашены высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора и соответствующих неправительственных организаций.

На семинаре была представлена обновленная информация о разработке политики и нормативно-правовой базы по смягчению последствий изменения климата для сектора животноводства в КР, оценка траектории выбросов и потенциала смягчения последствий в этом секторе, определение конкретных мер по смягчению последствий для страны, а также внедрение климатического финансирования и связанных с этим возможностей в секторе животноводства.