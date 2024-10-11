Стартовал прием документов по квотам в вузы России на 2025-2026 годы

Стартовал прием документов на обучение в вузах России в 2025/26 учебном году по квотам правительства России.

Россотрудничество объявляет о начале приема документов на обучение в российских вузах в пределах квоты правительства России в 2025/26 учебном году.

"В новом учебном году Кыргызстану выделено 700 квот правительства России, которые дают возможность обучения в вузах России на бюджетных, то есть бесплатных для студента местах. Речь идет как о программах бакалавриата и специалитета, на которые могут поступить выпускники школ, так и о магистратуре, аспирантуре, ординатуре и повышении квалификации для выпускников вузов.

Одним из важнейших преимуществ квотного набора является возможность поступить на учебу в российский вуз, не покидая территории Кыргызстана. Подача документов и вступительные испытания проходят в режиме онлайн. Более того, кандидат может выбрать до шести российских вузов по интересующей его специальности. Важно учесть, что прием заявок проходит осенью – с 7 октября по 15 января. Не надо ждать лета, документы надо готовить и подавать сейчас", - отметили в представительстве Россотрудничества в Кыргызстане.

Желающим поступить в вуз России необходимо до 15 января 2025 года зарегистрироваться на сайте https://education-in-russia.com, выбрать направление подготовки и специальность и загрузить необходимые документы. На этом сайте можно найти подробную информацию об учебных заведениях, образовательных программах и городах.

Уже в ближайшее время абитуриенты – школьники и студенты, родители, учителя, все заинтересованные жители Кыргызстана могут получить консультации по поступлению, а также познакомиться с образовательными программами российских вузов на выставке российского образования, которая пройдет 14 – 15 октября в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына (ул. Фрунзе, 547). Выставка откроется 14 октября в 11:00. Вход свободный.

Дополнительную информацию о поступлении жителей Кыргызстана в вузы России можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в профилях представительства Россотрудничества в КР в социальных сетях:

https://taplink.cc/rushouse_bishkek.

По всем вопросам просим обращаться по телефону +996(312) 30-05-43 или по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru.