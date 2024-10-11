Минсельхоз КР предлагает осваивать малопродуктивные пастбища

В данный момент в Кыргызстане имеется 614 тысяч га малопродуктивных пастбищных земель.

На основании постановления Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2007 года № 243 предполагается развивать и использовать в соответствии с приказом указанного постановления. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заинтересовано в совместном использовании малопродуктивных земель. Освоение и использование малопродуктивных земель направлено на повышение продуктивности сельскохозяйственной продукции страны. Площадь малопродуктивных земель по регионам представлена ниже.

1. 52156,42 тыс. га в Ошской области.

2. 92843,85 тыс. га в Джалал-Абадской области.

3. 112 294,81 тыс. га в Иссык-Кульской области.

4. 68374,43 тыс. га в Таласской области.

5. 136289,72 тыс. га в Нарынской области.

6. 138395,8 тыс. га в Баткенской области.

7. В Чуйской области имеется 13 694,37 тыс. га малопродуктивных земель.