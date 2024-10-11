Погода
$ 85.40 - 85.86
€ 92.77 - 93.77

Минсельхоз КР предлагает осваивать малопродуктивные пастбища

100  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В данный момент в Кыргызстане имеется 614 тысяч га малопродуктивных пастбищных земель.

На основании постановления Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2007 года № 243 предполагается развивать и использовать в соответствии с приказом указанного постановления. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заинтересовано в совместном использовании малопродуктивных земель. Освоение и использование малопродуктивных земель направлено на повышение продуктивности сельскохозяйственной продукции страны. Площадь малопродуктивных земель по регионам представлена ниже.

1. 52156,42 тыс. га в Ошской области.

2. 92843,85 тыс. га в Джалал-Абадской области.

3. 112 294,81 тыс. га в Иссык-Кульской области.

4. 68374,43 тыс. га в Таласской области.

5. 136289,72 тыс. га в Нарынской области.

6. 138395,8 тыс. га в Баткенской области.

7. В Чуйской области имеется 13 694,37 тыс. га малопродуктивных земель.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440077
Теги:
пастбища, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  