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В Медуправлении МВД открыли операционную, проведены первые операции

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В Медицинском управлении МВД открыли операционную, соответствующую всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, открытие операционной стало возможным благодаря поддержке руководства МВД. Также были созданы хирургическая и послеоперационная палаты, что позволит оказывать необходимую медицинскую помощь сотрудникам органов внутренних дел.

На сегодняшний день в новой операционной успешно проведены две операции: одна по пересадке кожи, другая - по реконструкции сухожилий рук.


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URL: https://www.vb.kg/440078
Теги:
МВД, операция, Кыргызстан, здоровье, врачи
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