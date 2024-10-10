В Медуправлении МВД открыли операционную, проведены первые операции

В Медицинском управлении МВД открыли операционную, соответствующую всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, открытие операционной стало возможным благодаря поддержке руководства МВД. Также были созданы хирургическая и послеоперационная палаты, что позволит оказывать необходимую медицинскую помощь сотрудникам органов внутренних дел.

На сегодняшний день в новой операционной успешно проведены две операции: одна по пересадке кожи, другая - по реконструкции сухожилий рук.