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В Бишкеке 14 октября пройдет Кыргызско-Российский образовательный форум

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- Светлана Лаптева
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Более 60 университетов России и Кыргызстана, 30 сессий на 5 площадках и крупнейшая выставка российского высшего образования – в программе Кыргызско-Российского образовательного форума, который состоится в Бишкеке 14-15 октября.

Форум организован Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Россотрудничеством при поддержке Кабинета Министров Кыргызской Республики и Администрации Президента России.

На круглых столах, в ходе мастер-классов и дискуссий руководители и ученые ведущих университетов России и Кыргызстана обменяются лучшими практиками в сфере искусственного интеллекта, инженерного образования и подготовки кадров для госуправления. В центре внимания – взаимодействие вузов и реального сектора экономики, внедрение новых технологий в образовательном процессе, работа со школьниками и студентами, продвижение молодежного и студенческого предпринимательства, развитие агротехнологий и транспортной доступности.

Горное образование, передовые инженерные школы и взаимодействие с индустриальными партнерами, кадры для медицины, аграрного сектора и транспорта, искусственный интеллект и цифровизация в государственном управлении и бизнесе – все эти и другие актуальные темы для растущей экономики Кыргызстана и России в повестке форума.

Отдельное внимание на форуме будет уделено возможностям академической мобильности, развития сетевых программ, перспективам российско-кыргызских консорциумов аграрных и медицинских вузов. Планируется подписание нескольких соглашений о сотрудничестве между вузами.

Форум пройдет на площадках Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызской государственной медицинской академии им. И.Ахунбаева и Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина.

Узнать о возможностях поступления на бюджетные места в вузы России можно будет на крупнейшей за последние годы выставке российского высшего образования в рамках форума. Представители 40 российских университетов расскажут об образовательных программах и студенческой жизни, условиях для профессионального роста и помогут сориентироваться в выборе специальности. На выставке будут работать представители инженерных, ИТ, медицинских, аграрных, педагогически, транспортных и универсальных классических университетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы и 15 других городов России. Россотрудничество проведет консультации о поступлении в российские вузы по квотам Правительства России. Прием заявок будет осуществляться с 7 октября по 15 января.

Выставка будет работать в Кыргызском национальном университете 14 октября (понедельник) с 11 до 16.00 и 15 октября (во вторник) с 9.00 до 16.00. Вход свободный.

Полный список университетов-участников форума, расписание выставки и дискуссий можно найти на сайте https://uchebarf.kg


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URL: https://www.vb.kg/440080
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