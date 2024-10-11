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В КНУ прошла конференция к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области

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В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына прошла международная научно-теоретическая конференция на тему "Классические теории, идеологии государственности и современность". Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам религий.

По ее данным, мероприятие было посвящено 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области.

В рамках конференции с докладом выступил представитель Государственной комиссии по делам религий, директор Центра исследования религиозной ситуации при ГКДР Шукур Шерматов. Его доклад был посвящён теме "Основатели Кыргызстана и традиционные ценности, сформировавшие государственность". Он отметил значительный вклад одного из основателей Кыргызстана Ишеналы Арабаева в развитие республики и системы образования, а также упомянул метод джадид как важный элемент модернизации.


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URL: https://www.vb.kg/440089
Теги:
вуз, Бишкек, Госкомиссия по делам религий
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