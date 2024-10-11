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В Бишкеке стреляли в тренера национальной сборной по боксу, - версия МВД

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке неизвестные стреляли в тренера национальной сборной по боксу Жылдызбека Ниязалиева, сообщают СМИ.

По данным пресс-службы МВД КР, установлено, что между гражданами Мукашом Ырсалиевым и Жылдызбеком Ниязалиевым имелись финансовые разногласия, в связи с чем Мукаш Ырсалиев приехал в тренировочный зал, расположенный в 7 микрорайоне, где находились Жылдызбек Ниязалиев и С.Э.

В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий установлено, Мукаш Ырсалиев приехав к месту работы Жылдызбека Ниязалиева, предъявил свои претензии. В последующем преднамеренно произвел выстрел из охотничьего ружья "Сайга", зарегистрированного за ним, в брюшную полость Жылдызбека Ниязалиева. После, нападавший Мукаш Ырсалиев выстрелил в ногу находящегося там же С.Э., который вступил в борьбу, убирая направленное на него ружьё. В ходе борьбы произошел случайный выстрел в голову нападавшего Мукашаа Ырсалиев, от чего последний скончался не месте.

По данному факту Следственной службой УВД Октябрьского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 122 (убийство) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и дачи юридической оценки. Граждане Жылдызбек Ниязалиев и С.Э. находятся в лечебном учреждении. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководства МВД.

В связи с распространением недостоверной информации о произошедшем, МВД призывает доверять только сведениям, опубликованным официальными источниками.


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URL: https://www.vb.kg/440095
Теги:
бокс, убийство, Бишкек
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