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В Кыргызстане за 9 месяцев по карантину растений проведено 42177 экспертиз

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- Светлана Лаптева
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За 9 месяцев по карантину растений проведено 42177 экспертиз, сообщает пресс-служба Минсельхоза Кыргызстана.

В целях выявления карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов из растительной сельскохозяйственной продукции, за 9-месяцев 2024 года в лаборатории по карантину растений поступило - 15 902 штук образцов, из них:

- от импортной подкарантинной продукции 6725 образцов;

- от экспортной подкарантинной продукции 6740 образцов;

- от обследовательских мероприятий 1442 образца;

- по заявкам 295 образцов;

- по феромонным ловушкам – 700 образцов.

Проведено 42177 экспертизы, выявлено 14 видов карантинных вредных организмов (калифорнийская щитовка, черный сосновый усач, бактериальный ожог плодовых культур, червец Комстока, тутовая щитовка, восточная плодожорка, вишневая муха, повилика, горчак ползучий, вирус мозаики пепино томатов, вирус коричневой морщинистости плодов томата, томатная моль, короед типограф и золотистая картофельная нематода).

А также за 9 месяцев в лаборатории ДХЗКР поступило 2758 штук образца от семенно-посадочных материалов импортной подкарантинной продукции, из них 2526 штук саженцев и 232 семенных материалов, проведено 8145 экспертиз на выявление карантинных вредных организмов.


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URL: https://www.vb.kg/440096
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