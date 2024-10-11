VIP- номер и выгодный тариф: MEGA предлагает уникальные условия

"Специальное предложение 500" от государственного оператора сотовой связи MEGA - оптимальный выбор для тех, кто ценит качественную связь и разумные цены. Этот тариф создан с учётом потребностей современных пользователей и включает всё необходимое для комфортного общения и доступа в интернет.

За 500 сом в месяц абоненты получают:

БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимально возможной скорости; БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi раздачу всего интернет-трафика без ограничений; целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР; БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA; а ещё мобильное телевидение "MegaTV" совершенно БЕСПЛАТНО: Более 50 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве: смартфоне, планшете или Smart TV (подключай до 5-ти устройств); Онлайн-кинотеатр "Этномедиа" - самый крупный онлайн-кинотеатр кыргызских кинофильмов; eSIM - БЕСПЛАТНО.

Напоминаем, что при подключении данного тарифа абонент может выбрать VIP-номер с легко запоминающейся комбинацией цифр с существенной скидкой.Акция на VIP-номера действует с 20 августа до 31 октября 2024 года.

MEGA, как государственный оператор сотовой связи, продолжает радовать своих абонентов не только качественной связью и современными услугами, но и привлекательными предложениями, которые делают жизнь комфортнее.

Как воспользоваться предложением?

Достаточно посетить любой центр продаж и обслуживания MEGA. Там вы сможете выбрать свой будущий VIP-номер и подключить тариф "Специальное предложение 500".

Не упустите возможность получить премиальный номер телефона и выгодные условия связи от MEGA!

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