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Кубат Рахимов предложил создать коалицию малых стран в рамках БРИКС

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- Виктория Гунгер
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Необходимо создать коалицию малых стран, объединенных по ВВП или по географическим возможностям, например, горные страны и не имеющие выхода к морю. Кыргызстан готов их возглавить. Об этом на круглом столе "Стратегическое партнёрство Кыргызской Республики и Российской Федерации в рамках БРИКС" заявил экономист Кубат Рахимов.

Он отметил, что мы и наши соседи всегда пытаются быть первыми.

"Но либо мы вступаем вместе в тот же БРИКС вместе и показываем, что можем на региональном уровне решать проблемы, если необходимо объединить ВВП и территории, либо единства нам не видать. Мы могли бы стать примером для новых регионов и стран, таких как Африка и Латинская Америка. Давайте покажем, что мы можем в рамках таких структур, как БРИКС, объединяться ради единой цели. Какая она – время покажет", - заключил Кубат Рахимов


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URL: https://www.vb.kg/440104
Теги:
Россия, Центральная Азия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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