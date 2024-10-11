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Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в город Ашхабад

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 11 октября, прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад (Туркменистан). Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Садыра Жапарова встретил заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Баймырад Аннамамедов и другие официальные лица.

В аэропорту была расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Дети в национальных костюмах, приветствуя Садыра Жапарова, преподнесли ему цветы.

Напомним, что глава государства, по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", приуроченном к 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.


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URL: https://www.vb.kg/440105
Теги:
визит, президент, Туркменистан, Садыр Жапаров
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