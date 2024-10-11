Экономист рассказал, что нужно сделать, чтобы молодежь оставалась на родине

Если мы не хотим, чтобы наша молодежь, получив, например, хорошее инженерное образование оставались в стране, а не уезжали, нам надо встраиваться в технологические цепочки. Об этом на круглом столе "Стратегическое партнёрство Кыргызской Республики и Российской Федерации в рамках БРИКС" заявил экономист Улукман Мамытов.

По его словам, в 21 веке невозможно технологическое развитие без экономики.

"Другие страны не дадут нам встроиться в такие цепочки. Как показывает история, только РФ дает Кыргызстану такую возможность и инструментарий. И в этом ключе БРИКС – для нас хорошая перспектива", - подчеркнул он.