Погода
$ 85.40 - 85.86
€ 92.77 - 93.77

Экономист рассказал, что нужно сделать, чтобы молодежь оставалась на родине

193  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Если мы не хотим, чтобы наша молодежь, получив, например, хорошее инженерное образование оставались в стране, а не уезжали, нам надо встраиваться в технологические цепочки. Об этом на круглом столе "Стратегическое партнёрство Кыргызской Республики и Российской Федерации в рамках БРИКС" заявил экономист Улукман Мамытов.

По его словам, в 21 веке невозможно технологическое развитие без экономики.

"Другие страны не дадут нам встроиться в такие цепочки. Как показывает история, только РФ дает Кыргызстану такую возможность и инструментарий. И в этом ключе БРИКС – для нас хорошая перспектива", - подчеркнул он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440108
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  