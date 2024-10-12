В Бишкеке обсудили механизмы поддержки альтернативной упаковки

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР провело круглый стол с участием ведущих производителей альтернативной биоразлагаемой и бумажной упаковки, а также предприятий по переработке пластиковых отходов. В мероприятии также приняли участие представители Министерства экономики и коммерции, Государственной таможенной службы и Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

На встрече обсуждались вопросы реализации закона "Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории Кыргызской Республики", в частности введение ограничений на использование пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки на особо охраняемых природных и биосферных территориях с 2027 года.

Участники встречи рассмотрели ключевые аспекты, связанные с введением моратория на ввоз пластиковых изделий и пакетов, а также провели социально-экономический анализ поэтапного сокращения оборота пластика. Обсуждались возможности замены полимерной упаковки на биоразлагаемые и бумажные аналоги, с акцентом на регулирование цен и рыночную стоимость альтернативных упаковок.

Стороны достигли консенсуса по мерам, направленным на развитие перерабатывающей отрасли, и механизмам стимулирования спроса на альтернативную упаковку. Также обсуждались возможности внедрения государственных преференций для производителей и импортеров экологически чистой упаковки.

Дискуссия позволила определить дальнейшие шаги по снижению использования пластика и развитию устойчивой системы переработки отходов в стране.

Напоминаем, что с 1 января 2024 года вступил вступил в силу закон "Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории Кыргызской Республики" на особо охраняемых природных и биосферных территориях с 2027 года где будет запрещено производство пластиковых изделий и биоразлагаемых полимерных материалов, не имеющих ручек и реализуемых рулонами для использования в быту.

Справочно: производственные мощности компаний в Кыргызстане, предлагающих альтернативные биоразлагаемые и бумажные упаковки, позволяют выпускать от 300 000 до 1 миллиона единиц упаковки в месяц.