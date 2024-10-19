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ПРООН поддерживает развитие инфраструктуры мира в регионах Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В Оше прошло первое заседание вновь созданных Общественных консультативных советов по межэтническим отношениям и социальной сплоченности (ОКС).

Обновленные ОКС будут действовать как коллегиальные совещательные органы при районных государственных администрациях и мэриях городов республиканского и областного подчинения и послужат основой инфраструктуры мира в указанных административно-территориальных уровнях. В мероприятии приняли участие представители органов государственного управления и местного самоуправления, эксперты и члены общественности, которые обсудили ключевые аспекты работы ОКС.

Открывая мероприятие, начальник управления по межэтническим отношениям Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Искендер Эшимбеков, отметил приверженность Правительства КР к созданию среды, в которой формируются культура диалога и доверительные отношения между всеми заинтересованными сторонами.

"Создание Общественных консультативных советов - это не только шаг к улучшению диалога между гражданами и государственными органами, но и стратегическая мера для формирования устойчивого общества. Мы уверены, что с их помощью удастся решать социальные проблемы и укреплять доверие на местах", - подчеркнул Искендер Эшимбеков.

Состав и роль Общественных консультативных советов были обновлены на уровне 23-х полиэтнических районов/городов Приказом Министерства культуры №484 от 15 июля 2024 года. ПРООН оказывает экспертную и консультативную поддержку в институциональном развитии ОКС, способных вырабатывать и осуществлять комплексные меры для укрепления социальной сплоченности и формирования устойчивых механизмов диалога между различными группами населения.

ОКС обладают потенциалом стать ключевыми многосторонними платформами, способствуя сплочению общества вокруг ценностей многообразия культур и толерантности и раннего предупреждения конфликтов. Поддержка ПРООН в этом процессе включает обучение членов советов, а также разработку планов и стратегий, способствующих социальному согласованию и устойчивому развитию.

"ПРООН стремится поддерживать усилия Правительства Кыргызстана в формировании платформы для построения инфраструктуры мира и укрепления социальной сплоченности, особенно в регионах, требующих целевой поддержки. Поддержка Общественных консультативных советов является важным шагом в реализации стратегических документов Кыргызской Республики по укреплению социальной сплоченности и созданию инклюзивного общества", - подчеркнула Александра Соловьева, Постоянный Представитель ПРООН в Кыргызстане.

Участники встречи выразили уверенность в том, что работа ОКС, поддерживаемая ПРООН, будет способствовать созданию безопасной и стабильной среды, что является важным шагом в развитии гражданского общества и решении актуальных социальных вопросов. В планах - реализация инициатив, направленных на укрепление мира и согласия в регионах.


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URL: https://www.vb.kg/440123
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