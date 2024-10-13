Заложена капсула под строительство кирпичного завода в Джети-Огузе

На территории села Тилекмат Джети-Огузского района состоялась церемония закладки капсулы под строительство кирпичного завода.

На мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев, председатель правления Кыргызско-Российского фонда развития Артем Новиков, а также представители местной администрации и жители района.

Проект предполагает строительство завода на участке площадью 5 га, где будет налажено производство кирпича с плановой мощностью до 200 тысяч штук в сутки. Кроме того, выделено 20 га для разработки карьера, который обеспечит завод сырьем.

Общая стоимость проекта оценивается в 8-10 млн долларов США. Кыргызско-Российский фонд развития уже одобрил финансирование в размере 5 млн долларов.

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