Погода
$ 85.39 - 85.84
€ 92.72 - 93.60

Заложена капсула под строительство кирпичного завода в Джети-Огузе

237  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории села Тилекмат Джети-Огузского района состоялась церемония закладки капсулы под строительство кирпичного завода.

На мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев, председатель правления Кыргызско-Российского фонда развития Артем Новиков, а также представители местной администрации и жители района.

Проект предполагает строительство завода на участке площадью 5 га, где будет налажено производство кирпича с плановой мощностью до 200 тысяч штук в сутки. Кроме того, выделено 20 га для разработки карьера, который обеспечит завод сырьем.

Общая стоимость проекта оценивается в 8-10 млн долларов США. Кыргызско-Российский фонд развития уже одобрил финансирование в размере 5 млн долларов.

--


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440124
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  