Инвестфорум в Баткене. Хорошие предпосылки для развития страны

Сегодня, 12 октября, в Баткене прошел II инвестиционный форум "Развитие Баткена – развитие страны". Как отметили в кабмине КР, мероприятие оказалось продуктивным - подписаны инвестсоглашения на $2.12 млрд.

Внимание на форуме было сосредоточено на таких ключевых вопросах, как региональная торговля, развитие малого и среднего бизнеса, инициативы в области "зеленой экономики", адаптация к изменениям климата и трансграничное экономическое сотрудничество.

"Такие инициативы, как сегодняшний форум, создают хорошие предпосылки для развития нашей страны и привлечения инвестиций. В свою очередь, создание благоприятных условий для инвесторов и защита их прав обеспечиваются через государственно-частный диалог" - отметил первый зампредседателя кабмина КР Адылбек Касымалиев.

Участники форума рассказали об уже имеющихся инвестиционных проектах, реализуемых при участии международных инвесторов из России, Китая и Турции. Были обсуждены инструменты привлечения инвестиций для развития региональной инфраструктуры через реализацию механизма государственно-частного партнерства. Неподдельный интерес к области был и со стороны представителей зарубежного и российского бизнеса. Особенно на региональном уровне.

РФ давно и эффективно поддерживает и развивает бизнес в Баткенской области по линии Российско-Кыргызского фонда развития. На сегодня РКФР реализовал там 123 проекта на общую сумму $13,1 миллиона. Шесть из них – напрямую и 117 – в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. В перспективе продукцию предприятий можно будет не только продавать на местном рынке, но и поставлять за рубеж. То есть, благодаря РФ, южный регион КР развивает свой экспортный потенциал.

"Мы открыты для сотрудничества с предпринимателями и всеми, у кого есть интересные бизнес-проекты. В первую очередь готовы поддержать перспективные инициативы в сфере сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры", – сказал глава РКФР Артем Новиков.

Посетил II инвестиционном форум "Развитие Баткена – развитие страны" начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

"Мы здесь уже не первый раз. Поражает прекрасная природа и замечательные возможности. Самое главное - здесь очень добрые и открытые люди, которые хотят созидать", - сказал Маслов.

Заместитель начальника Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков также подчеркнул, что Россия всегда будет рядом с Кыргызстаном. В том числе, в тех преобразованиях, которые идут в республике. Это касается и проектов, реализуемых, в том числе, РКФР.

Представители России акцентировали внимание, что бизнес РФ все чаще рассматривает КР в качестве инвестиционной площадки и готов сотрудничать с кыргызскими партнерами.

Эти слова подтвердил сегодняшний форум в Баткене. По словам представителя президента КР в Баткенской области Абдикарима Алимбаева, регион играет стратегическую роль для нашей страны. Поэтому, здесь действует особый экономический режим, привлекающий инвесторов:

"Наша цель не только в привлечении инвестиций, но и в создании долгосрочных устойчивых партнерств. Государство уже предприняло важные шаги в этом направлении, создавая благоприятные условия для инвесторов и предпринимателей".

Успех очевиден. И, как уверяют организаторы, с каждым годом интерес к мероприятию будет только расти. Причем, как у зарубежных инвесторов, так и у местных предпринимателей.