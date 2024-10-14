Афганистан раскритиковал соседей за негативное отношение к беженцам

Страны региона плохо обращаются с афганскими гражданами под разными предлогами, заявил министр по делам беженцев и репатриации Афганистана Халил Рахман Хаккани.

"Наши люди не вмешиваются во внутренние дела какой-либо страны, и соседние страны должны прекратить их изгнание", - пояснил он.

Хаккани призвал страны проявить сочувствие.

В сентябре глава правоохранительных органов Ирана Ахмад-Реза Радан объявил о плане выдворить почти 2 млн афганских граждан, незаконно проживающих в Иране, к концу марта 2025 года. Этот план был анонсирован на фоне антиафганских протестов в стране и заявлений министра внутренних дел Ирана Искандара Момени о том, что "присутствие нелегальных беженцев в стране не только наносит социальный вред, но и отнимает рабочие места у местного населения".

В январе Кабул попросил Исламабад прекратить "жестокое обращение" с афганскими мигрантами.

"Подобное отношение правительства Пакистана к афганским беженцам вызывает разочарование и сопротивление в других странах", - заявил глава временного правительства Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд на встрече с пакистанской делегацией в Кабуле.

В октябре во время презентации глобального анализа положения детей и подростков в Узбекистане представители ЮНИСЕФ отметили, что тысячи афганских беженцев в республике остаются вне сферы действия закона. По его словам, это создает проблемы, связанные с регистрацией и получением виз, жильем, питанием и здравоохранением. В то же время, согласно сообщению, власти Узбекистана приступили к подготовке первого законопроекта об убежище.

Недавно Евросоюз объявил, что предоставит убежище всем женщинам из Афганистана. Это встревожило ряд европейских экспертов, которые резко раскритиковали эту инициативу и предупредили, что социальная помощь потребует огромных инвестиций и что в конечном итоге за женщинами могут последовать их семьи в ЕС.

Источник: daryo.uz