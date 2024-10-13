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За три года РКФР поддержал крупные проекты Баткена на $17,3 млн

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- Виктория Гунгер
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По линии России за последние годы в Баткенской области профинансированы сотни крупных проектов. Среди них: строительство завода по производству автоклавного газобетона, строительство малой ГЭС, строительство здания школы, завершение строительства и приобретение оборудования для медицинского центра.

"В Баткенской области Фонд профинансировал 124 проекта на общую сумму $17,3 млн, в том числе в рамках прямого финансирования: 6 проектов на сумму $13,2 млн, в рамках целевого финансирования МСБ – 118 проектов на сумму $4,1 млн. Сегодня Фонд является многофункциональным институтом и помимо льготного и долгосрочного кредитования инвестиционных проектов предлагает широкий набор эффективных инструментов поддержки бизнеса. Эти инструменты позволяют предпринимателям создавать и развивать новые проекты и выходить на международные рынки ", - подчеркнул VB.KG Артем Новиков.

Напомним, накануне, 12 октября, в Баткене прошел II инвестиционный форум "Развитие Баткена – развитие страны". Как отметили в кабмине КР, мероприятие оказалось продуктивным. На нем были подписаны инвестсоглашения на $2.12 млрд.


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URL: https://www.vb.kg/440142
Теги:
Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, деньги, кыргызско-российское сотрудничество
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