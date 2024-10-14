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В Бишкеке иностранец использовал сим-боксы для звонков мошенников

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Сотрудники ГУВД города Бишкек провели обыск в одной из столичных квартир и изъяли специальное оборудование - сим-боксы, использующиеся для маскировки международных звонков под местные, обманывая мобильную сеть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время обыска было обнаружено:

- Один сим-бокс на 128 ячеек, замаскированный под музыкальный усилитель.

- 120 сим-карт местных сотовых компаний.

Также были найдены телеграмм-каналы под названиями МВД и Национального банка КР, а также фото поддельного удостоверения сотрудника ОВД. Мошенники представлялись работниками милиции и НБКР.

Подозреваемый гражданин зарубежной страны Т.К. был задержан и доставлен в Следственную службу ГУВД для дальнейшего расследования.

В ходе следствия установлено, что международные мошенники, находясь за границей, использовали сим-боксы для звонков гражданам Кыргызстана и обмана их на крупные суммы. Задержанный получал указания от своих руководителей через мессенджер Telegram, обучаясь методам конспирации, времени подключения и смены места жительства.

Справка: Сим-бокс (SimBox) - это устройство, позволяющее маскировать международные звонки как местные, что часто используется мошенниками для осуществления звонков по ценам внутренних или бесплатных звонков.


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URL: https://www.vb.kg/440155
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек
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