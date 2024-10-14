В Бишкеке демонтируются гаражи

В микрорайоне "Джал-23" возле дома №18 установлены 15 металлических гаражей без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, управлением по контролю за землепользованием и департаментом по управлению муниципальным имуществом проведены соответствующие работы по демонтажу указанных объектов.

На данный момент демонтированы все 15 объектов.

Управление активно работает над освобождением муниципальных земель и предотвращением нарушений.

Мэрия Бишкека просит жителей соблюдать законодательство и получать разрешения на установку объектов на муниципальных землях.