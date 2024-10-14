Погода
$ 85.36 - 85.84
€ 92.72 - 93.60

В Бишкеке демонтируются гаражи

220  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В микрорайоне "Джал-23" возле дома №18 установлены 15 металлических гаражей без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, управлением по контролю за землепользованием и департаментом по управлению муниципальным имуществом проведены соответствующие работы по демонтажу указанных объектов.

На данный момент демонтированы все 15 объектов.

Управление активно работает над освобождением муниципальных земель и предотвращением нарушений.

Мэрия Бишкека просит жителей соблюдать законодательство и получать разрешения на установку объектов на муниципальных землях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440161
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  