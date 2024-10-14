В аэропорту "Манас" задержан иностранец за организацию незаконной миграции

При попытке пересечения государственной границы Кыргызской Республики, в международном аэропорту "Манас" задержан разыскиваемый по линии Интерпол иностранный гражданин. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 263, пунктами 1 и 2 Уголовного кодекса Румынии, за организацию незаконной перевозки мигрантов в Европу.

По имеющейся информации, 25 ноября 2020 года на КПП "Нэдлак II-Чанадпалота" при выезде из Румынии остановлена грузовая автомашина, за рулем которой находился Ф. С. В ходе проверки транспортного средства, сотрудники пограничной полиции Румынии, в грузовом отсеке обнаружили 28 иностранных граждан арабского происхождения, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Румынии в направлении Европы.

Арест последовал за публикацией красного уведомления Интерпола (запрос к правоохранительным органам стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного правового действия).

Задержанный доставлен в Следственную службу Сокулукского РОВД, для принятия мер в соответствии с законодательством КР.