В Кыргызстане открыты 45 новых объектов в разных регионах (список)

В рамках празднования 25-летия Баткенской области, а также 100-летия Кара-Кыргызской автономной области состоялось одновременное открытие 45 новых объектов в разных регионах Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, открытие прошло в онлайн-режиме под руководством председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.
Стоит отметить, что ранее ко Дню Независимости Кыргызской Республики были открыты 100 промышленных и 100 социальных объектов по всей республики. Это событие подчеркивает динамичное развитие экономики Кыргызстана и создание новых возможностей для граждан.
Так, в Баткенской области открылись 25 объектов, среди которых:
• 4 административных здания,
• 4 служебных жилых дома,
• 3 швейных цеха,
• 3 парка,
• 3 спортивных зала,
• 2 школы,
• 2 детских сада,
• 2 логистических центра,
• 1 лаборатория,
• 1 предприятие.
В Ошской области открылись 10 объектов:
• 3 промышленных объекта,
• 7 социальных объектов, включая 3 детских сада, 2 школы, 2 центра семейных врачей, 2 швейных цеха и 1 углеперерабатывающее предприятие.
В Ысык-Кульской области открылись 4 объекта:
• Малая ГЭС в селе Лесное (Теплоключенка),
• Предприятие по производству строительных материалов в селе Жаны-Арык,
• Очистные сооружения в городе Балыкчи,
• Районный центр общей врачебной практики в селе Тюп.
В Нарынской области открылись 3 объекта:
• Системы водоснабжения в селах Тош-Булак, Орук-Там, Ак-Кыя, Орто-Саз и Жаны-Жол,
• Фельдшерско-акушерский пункт в селе Эчки-Башы.
В Джалал-Абадской области открылись 2 объекта:
• Спортивный зал в общеобразовательной школе №34 в селе Джазгак,
• Дошкольное учреждение №50 в селе Арстанбап.
В Таласской области открылся 1 объект:
• Каналы Кызыл-Жар и Джалпактыл в Акназаровском айылном округе.