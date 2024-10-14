В Кыргызстане открыты 45 новых объектов в разных регионах (список)

В рамках празднования 25-летия Баткенской области, а также 100-летия Кара-Кыргызской автономной области состоялось одновременное открытие 45 новых объектов в разных регионах Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, открытие прошло в онлайн-режиме под руководством председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

Стоит отметить, что ранее ко Дню Независимости Кыргызской Республики были открыты 100 промышленных и 100 социальных объектов по всей республики. Это событие подчеркивает динамичное развитие экономики Кыргызстана и создание новых возможностей для граждан.

Так, в Баткенской области открылись 25 объектов, среди которых:

• 4 административных здания,

• 4 служебных жилых дома,

• 3 швейных цеха,

• 3 парка,

• 3 спортивных зала,

• 2 школы,

• 2 детских сада,

• 2 логистических центра,

• 1 лаборатория,

• 1 предприятие.

В Ошской области открылись 10 объектов:

• 3 промышленных объекта,

• 7 социальных объектов, включая 3 детских сада, 2 школы, 2 центра семейных врачей, 2 швейных цеха и 1 углеперерабатывающее предприятие.

В Ысык-Кульской области открылись 4 объекта:

• Малая ГЭС в селе Лесное (Теплоключенка),

• Предприятие по производству строительных материалов в селе Жаны-Арык,

• Очистные сооружения в городе Балыкчи,

• Районный центр общей врачебной практики в селе Тюп.

В Нарынской области открылись 3 объекта:

• Системы водоснабжения в селах Тош-Булак, Орук-Там, Ак-Кыя, Орто-Саз и Жаны-Жол,

• Фельдшерско-акушерский пункт в селе Эчки-Башы.

В Джалал-Абадской области открылись 2 объекта:

• Спортивный зал в общеобразовательной школе №34 в селе Джазгак,

• Дошкольное учреждение №50 в селе Арстанбап.

В Таласской области открылся 1 объект:

• Каналы Кызыл-Жар и Джалпактыл в Акназаровском айылном округе.