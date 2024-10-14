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В Оше собака по кличке Закат принесла победу Погранслужбе на соревнованиях

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше завершились III межведомственные соревнования кинологов и их служебных собак, проводившиеся при поддержке Программного офиса ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, команда Пограничной службы ГКНБ заняла первое место, обойдя соперников из Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД и Государственной таможенной службы. Соревнования проходили в течение трех дней, где участники демонстрировали навыки поиска наркотиков и общий курс дрессировки.

В личном зачете первым стал прапорщик Н.Султанов с собакой по кличке Закат, за ним следовали лейтенант Б.Батыркулуулу с Тиной и майор Н.Н. Гладкова с Гердой. Победителям вручили медали, дипломы и подарки от ОБСЕ. Состязания проводятся третий год подряд.


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URL: https://www.vb.kg/440166
Теги:
Ош, собаки, Соревнования, Погранслужба
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