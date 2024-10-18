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Будет возобновлена работа предприятия по переработке шерсти "Токмок-ПОШ"

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев провел выездное совещание по расширению и возобновлению деятельности предприятия по переработке шерсти РАФА и К "Токмок-ПОШ" в городе Токмок.

В ходе совещания министр Бакыт Торобаев отметил, что особое внимание уделяется вопросам повышения доходов наших граждан, владеющих скотом, за счет увеличения стоимости выбрасываемой в сельскую местность кожи и шерсти, реализации ее в качестве сырья, строительства малых промышленных предприятий по переработке шерсти в каждом районе, экспорта в зарубежные страны.

Предприятие занимает 9 гектаров земли в производственной зоне города Токмок. Технологическое оборудование и инженерные сети были полностью отремонтированы. Есть собственный паровой котел и лаборатория.

Мощность фабрики составляет 8 тонн стирки шерсти в день, 2000 тонн в год. Обычно он перерабатывает тонкую шерсть мериноса, аппаратную шерсть, толстую и полутолстую шерсть. Часто оказывает услуги по обработке сырья компании" Вива Текс " и частным предпринимателям в странах ближнего зарубежья.

По итогам выездного совещания принято ряд решений по оказанию содействия соответствующим подразделениям министерства в заключении договоров с другими производственными субъектами для функционирования предприятия на полную мощность, выпуску продукции, отвечающей требованиям рынка, активизации деятельности предприятия с обеспечением бесперебойного процесса производства.


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URL: https://www.vb.kg/440167
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз
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