О! прокачал охват и ёмкость сети 4G LTE по всей стране

Мобильный оператор О! подтверждает своё лидерство по покрытию и ёмкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане, в зоне охвата которых проживают более 99,8% населения страны.

Миллионы жителей и гостей страны, проживающих в указанных регионах, могут пользоваться ещё более скоростным мобильным интернетом и качественной связью. За последние пару месяцев технические специалисты О! запустили в работу новое оборудование, провели модернизацию существующего и обеспечили устойчивый сигнал всех типов сетей на территории этих городов и сёл.

Чуйская область: в городах Бишкек, Токмок, Кант, Орловка, Кара-Балта, в посёлке городского типа Бордунский, в районе жилмассива "Оскон-Ордо", на территории горнолыжной базы "Чункурчак", аэропорта Манас, а также в сёлах Кызыл-Туу, Дружба, Калмак-Ашуу, Шабдан, Военно-Антоновка, Новопавловка, Новопокровка, Арашан, Уч-Коргон, Аламудун, Чий-Талаа, Чон-Кара-Буура, Джаны-Джер; Иссык-Кульская область: в городах Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчы, а также в сёлах Орлиное, Кайырма-Арык, Биостанция, Корумду, Бостери, Чон-Джаргылчак, Тамчы, Токтогул, Джеле-Дебе, Тепке, Ой-Тал, Семеновка, Сары-Ой, Чон-Сары-Ой, Баетовка, Берю-Баш, Ак-Чий, Тамга, Ан-Остен, Ичке-Булун, на территории пансионата в селе Бар-Булак, Алкым, Комсомольское, Конкино, Советское, Кара-Талаа, Барскоон, Бактуу-Долоноту (Прогресс), Кюрментю; Таласская область: в городе Талас и в сёлах Уч-Коргон, Кепюре-Базар, Ак-Коргон, Талды-Булак, Чон-Кара-Буура, Бакай-Ата Нарынская область: в городе Нарын, на карьере Кыргыз-Алтын и в сёлах Сары-Булун, Джаны-Арык, Кызарт, Бугучу, Жерге-Тал, Байгенчек, Кек-Джар, Ак-Кыя, Баш-Каинды, Джумгал, Ак-Татыр, Чукур-Аксеки; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Базар-Коргон, Кара-Куль, Таш-Кумыр, в посёлке городского типа Кызыл-Джар, а также в сёлах Джаны-Джол, Таштак, Димитровка, Арал, Чокмор, Тюрк-Абад, Уч-Терек, им.Куйбышева, Кара-Джыгач, Мамай, Кош-Болот, Рассвет, Бостон, Ак-Баш, Тёш, Мазар-Суу, Тегене, Райкомол, Арсланбоб, Джети-Кошкон, Аркалык, Кызыл-Кия, Кызыл-Джар, Нарын, Джылгын, Джол-Сай, Кызыл-Туу, Олон-Булак, Чие, Ак-Там, Джапа-Салды, Джаны-Шаар, Бешик-Джон, Джон, Кёк-Айдар, Кыпчак-Талаа, Бюргёндю, Джаны-Арык, Сары-Булак, Сафаровка, Тотия, Боз-Чычкан, Кара-Алма, Кой-Таш, Чарба, Дардак-Дёбё, Сары-Кашка, Жангак, Семет, Товар-Сай, Ак-Коргон, Сафедбулан, Падек, Хаджир-Абад, Сайдыкум, Катар-Джангак, Косо-Терек, Алтын-Кыя, Кызыл-Ункюр, Советское, Кызыл-Ай, Кайырма, Джаны-Акман, Колот, Уч-Булак (Гава), Массы, Джениш, Октябрьское, Орток, Жыгач-Коргон, Багыш, Кедей-Арык, Беш-Бала, Орто-Сай, Таш-Жар, Сары-Кашка, Улук, Торук, Сапалак, Достук, Совет-Сай, Жаны-Шаар, Джаны-Абад, Кызыл-Октябрь, Сейит-Казы, Первое Мая, Курулуш, Кара-Булак, Джениш, Комсомол, Михайловка, Сузак; Ошская область: в городах Ош, Кара-Суу, Узген, Ноокат, Кара-Кисмак, а также в сёлах Учкун, Жоош, Каарман, Мады, Отуз-Адыр, Кара-Дебе, Джайылма, Жаны-Араван, Пахта-Абад, Чычырканак, Коо-Чаты, Терек, Нариман, Нурдар, Кашгар-Кыштак, Ак-Терек, Кош-Этер, Кызыл-Байрак, Сары-Бээ, Кара-Таш, Терек-Суу, Алим-Тепе, Жылкелди, Кан-Коргон, Бору-Токой, Конурат, Эркин, Коммунизм, Джыланды, Кызыл-Дыйкан, Красный Маяк, Адыр, Ынтымак, Джангакты, Корс-Этти, Саламалик, Кукалапаш, Джар-Кышлак, Пахтачи, Сары-Таш, Араван, Каррак, Кесов, Арап, Тепе-Коргон, Уйгур-Абад, Первое Мая, Октябрь, Токбай-Талаа, Шарк, Нариман, Корок, Коргон, Талаа, Чагыр, Савай, Катта-Тал, Джаны-Ноокат, Кызыл-Октябрь, Кызыл-Алай, Джапалак, Телейкен, Таштак (Верхний Увам), Аччи, Гюльбахор, Ак-Шор, Керкидан, Найман, Кара-Кульджа, Озгур, Дачи Горный Тюльпан, Кыргыз-Чек, Асанчек, Монок, Джаны-Кыштак, Коммунист, Ак-Оргоо, Кыдырша, Кызыл-Абад, Кызыл-Мехнат, Кек-Джар, Федорово, Беш-Буркан, Ак-Булак, Шоро-Башат, Жазы, Мырза-Аке, Бабашуулу, Кызыл-Сенгир, Куршаб, Жээренчи, Большевик, Ничке-Сай, Ботомойнок, Талды-Суу, Куу-Майдан, Ай-Тамга, Кара-Кочкор, Кыш-Абад, Жаны-Арык, ВЛКСМ, Каратай, Меркит, Муркут, Додон, Кара-Тарык, Курбу-Таш, Кароол, Орто-Арык; Баткенская область: в городах Кызыл-Кия, Кадамжай, а также в сёлах Халмион, Баймаала, Марказ, Бак, Гулдуромо, Кара-Дебе, Чункур-Кыштак, Адыр, Арпа-Сай, Сары-Алтын, Кыргыз-Кыштак, Чекелик, Ноогардан, Чон-Гара, Мин-Чынар, Разъезд, Орукзар, Курулуш, Кек-Тал, Бужум, Арпа-Сай, Сары-Алтын.

"Уже стало привычным, что абоненты, будь то в городах или небольших населенных пунктах, очень активно смотрят видео, загружают "тяжелый" контент, общаются с помощью онлайн-звонков, что увеличивает нагрузку на сеть. Мы оперативно определяем такие территории и выбираем наиболее подходящее техническое решение, чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных для жителей того или иного региона", – отмечает технический директор О! Антон Коваленко.

Посмотреть детально карту покрытия и выбрать удобный тариф можно на сайте o.kg.

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