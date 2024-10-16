"АгроТехЭкспо-2024" и "Алтын Күз" расширяют свои границы

В этом году Республиканская агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо-2024" и продовольственная ярмарка "Алтын Күз" в Бишкеке с 18 по 20 октября 2024 года пройдут не только на Старой площади. Некоторые мероприятия пройдут и на Центральной площади "Ала-Тоо". Например, там состоится вручение сельхозтехники, которая передается фермерам в лизинг от Айыл Банка и Элдик банка. Об этом нашему изданию vb.kg рассказали завотделом реализации решений по переработке и промышленности Минсельхоза КР Эрбол Замирбеков и директор департамента кооперации и инновационных технологий в сельском хозяйстве Минсельхоза КР Нурланбек Кожогулов.

Как выстроен алгоритм участия в республиканской агропромышленной выставке "АгроТехЭкспо2023" и продовольственной ярмарке "Алтын Күз"? Должны ли посетители оплачивать за вход и может ли обычный фермер приехать на ярмарку со своим выращенным урожаем?

Для посетителей вход бесплатный, как и для обычных участников, а помощь в организации ярмарки оказали несколько фирм, которые заинтересованы в продвижении своей продукции в Кыргызстане. А желающие записаться для участия могут обратиться по указанным в объявлениях телефонам.

И президент, и министр Торобаев, и международные эксперты говорят о необходимости увеличить цепочку добавленной стоимости, то есть научиться не только выращивать овощи или скотину, но также перерабатывать, и продавать уже в переработанном виде. Будут ли на ярмарке представлены такие технологии?

Сами ярмарки пройдут под лозунгом "Внедряем инновационные технологии в сельское хозяйство Кыргызстана." На ярмарке будут представлены различные компании, которые занимаются, например, производством софлорового масла, и производством соответствующей техники, а также много других фирм, как отечественных так и зарубежных, которые могут помочь фермерам реализовать на практике проекты по переработке сельхозпродукции. Плюс, что важно, там же можно будут получить консультацию банков, которые уже проводят финансирование льготных проектов по различным направлениям сельхоздеятельности. Включается в работу и новый только образованный отдел при Министерстве водного, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Будут представлены наши компании по производству оборудования для капельного отношения, новые саженцы и многое другое. В демонстрационном центре на большом экране, который будет установлен прямо на улице, можно будет увидеть ролики, рассказы представителей фирм о новых инновационных технологиях в сельском хозяйстве и так далее. И там же на ярмарке можно будет найти героев ролика, задать вопросы уже в реальном времени, высказать все свои опасения.

Некоторое время назад в Минсельхоз КР был передан и сектор питьевой воды. По этой теме будут показаны наработки?

Министерство ведет поиск инвестиций для решения поставленных задач. Есть уже и истории успеха в некоторых селах. На выставке будут участвовать строительные компании, которые принимали участие в проектировании и вводе систем питьевого и капельного орошения по Кыргызстану и соседним странам.