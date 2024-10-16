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В Санкт-Петербурге многодетные семьи могут бесплатно посещать Эрмитаж

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- Светлана Лаптева
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С 16 октября многодетные семьи смогут бесплатно посещать Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

Эрмитаж продолжает развивать свои социальные инициативы и систему льгот. Ранее многодетные семьи имели возможность бесплатно посещать Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода в любой день, а также один раз в месяц - Главный музейный комплекс. В другие дни для них действовала специальная цена на входные билеты - 300 рублей. Теперь Эрмитаж вводит ежедневное бесплатное посещение для членов многодетных семей в Главном комплексе.

Билеты на бесплатное посещение можно оформить заранее на официальном сайте музея или в кассе в день визита. Для получения бесплатного входного билета члены многодетных семей могут предоставить удостоверение, подтверждающее их статус, как в бумажном виде, так и в электронном формате через портал госуслуг. Эрмитаж участвует в пилотном проекте Министерства культуры России по внедрению цифровых удостоверений для многодетных семей, что упростит процесс подтверждения льгот.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что около трети посетителей музея пользуются бесплатным или льготным входом. Льготы предусмотрены для детей, пенсионеров, участников специальной военной операции и их семей, а также для студентов и других категорий.

Эрмитаж располагается в десяти зданиях, среди которых главный музейный комплекс на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова и Музей Императорского фарфорового завода. Выставочные площади музея занимают 100 тыс. кв. м и за последние 25 лет увеличились в три раза.

Источник: portal-kultura.ru


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URL: https://www.vb.kg/440181
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