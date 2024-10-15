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В Бишкеке отменили запланированное на 15 октября отключение воды

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В городе Бишкек отключение питьевой воды, запланированное на 15 октября 2024 года переносится на неопределенный срок.Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Ранее сообщалось, что 15 октября 2024 года, в связи с проведением ремонтных работ на водозаборе "Западный" и на городских водопроводных сетях будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 часов до 23:00 часов в районе, ограниченный улицами:

• ул. Алыкулова – ул. Кустанайская - БЧК – р.Ала-Арча - ул. Рыскулова (пр.Д. Сяопина) – интергельпо – Линия железной дороги.

• (с. Прогородное) ул. Юбилейная – ул. Горького – ул. Садовая (с. Прогородное) – БЧК, а также в жилых районах: "Военный Городок", "Кызыл Аскер", ж/м 110 квартал, мкр. Достук.


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URL: https://www.vb.kg/440184
Теги:
Бишкекводоканал, отключение воды
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