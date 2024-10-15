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В парке Ынтымак установили стелу в честь 100-летия кыргызской прокуратуры

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В столичном парке "Ынтымак" открыта стела, посвященная 100-летию со дня образования органов прокуратуры Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в торжественной церемонии принял участие генеральный прокурор Максат Асаналиев. Он подчеркнул значимость усиления работы по обеспечению законности, а также защиту прав и интересов граждан, общества и государства.

Стела символизирует приверженность нашей страны к построению правового государства и верховенству закона, а также служит напоминанием о значимой роли органов прокуратуры в обеспечении справедливости и защиты общественных интересов.


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URL: https://www.vb.kg/440186
Теги:
Генеральная прокуратура, парк, Бишкек, Кыргызстан
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