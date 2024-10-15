КР и Италия заключили меморандум для развития инвестиционных проектов

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики (НАИ) состоялась встреча директора Талантбека Иманова с президентами Ассоциации Итало-Кыргызской торгово-промышленной палаты Паоло Тодаром и Итало-Казахстанской торгово-промышленной палаты Джулио Амадуччи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Талантбек Иманов представил итальянской делегации приоритетные проекты в сферах энергетики, горнорудной отрасли и сельского хозяйства. Он также подчеркнул, что государство создает благоприятные условия для работы инвесторов и предпринимателей.

Глава Нацагенства отметил высокий потенциал в различных секторах экономики Кыргызстана и Италии. "На кыргызско-итальянском бизнес-форуме, прошедшем в Риме в рамках официального визита президента Садыра Жапарова, были представлены инвестиционные возможности таких секторов, как сельское хозяйство, легкая промышленность, бутилированная вода и банковский сектор. Форум стал отличной платформой для установления новых контактов и налаживания сотрудничества", - сказал директор НАИ.

По итогам встречи стороны договорились заключить меморандум и активно сотрудничать для реализации инвестиционных проектов, направленных на стимулирование устойчивого экономического роста двух стран.