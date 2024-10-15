Погода
$ 85.29 - 85.74
€ 92.72 - 93.60

КР и Италия заключили меморандум для развития инвестиционных проектов

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики (НАИ) состоялась встреча директора Талантбека Иманова с президентами Ассоциации Итало-Кыргызской торгово-промышленной палаты Паоло Тодаром и Итало-Казахстанской торгово-промышленной палаты Джулио Амадуччи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Талантбек Иманов представил итальянской делегации приоритетные проекты в сферах энергетики, горнорудной отрасли и сельского хозяйства. Он также подчеркнул, что государство создает благоприятные условия для работы инвесторов и предпринимателей.

Глава Нацагенства отметил высокий потенциал в различных секторах экономики Кыргызстана и Италии. "На кыргызско-итальянском бизнес-форуме, прошедшем в Риме в рамках официального визита президента Садыра Жапарова, были представлены инвестиционные возможности таких секторов, как сельское хозяйство, легкая промышленность, бутилированная вода и банковский сектор. Форум стал отличной платформой для установления новых контактов и налаживания сотрудничества", - сказал директор НАИ.

По итогам встречи стороны договорились заключить меморандум и активно сотрудничать для реализации инвестиционных проектов, направленных на стимулирование устойчивого экономического роста двух стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440188
Теги:
инвестиции, Италия, меморандум, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  