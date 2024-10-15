Погода
$ 85.29 - 85.74
€ 92.72 - 93.60

В Бишкеке открыты новые детские сады домашнего типа

176  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках программы "Правительственные акселераторы" на территории районов Бишкека открылись новые детские сады домашнего типа, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Данная инициатива Кабинета Министров Кыргызской Республики направлена на улучшение доступа к дошкольному образованию.

В Первомайском районе прошли торжественные мероприятия по открытию двух детских садов. В церемонии участвовала заместитель главы района Айнура Арстамбекова. Программа акцентирует внимание на сокращении барьеров для получения дошкольного образования и повышении охвата детей. Участники отметили значимость проекта для улучшения благополучия и развития детей в Кыргызской Республике.

В Октябрьском районе в сентябре 2024 года открылись три новых детских сада:

- "Нур" в 4 микрорайоне, дом №4б;

- "Бала Ленд" на улице Мехлесхоз, 1-8;

- "Wonderland" в ж/м Кок Жар по улице Керемет, 85.

Открытие этих дошкольных учреждений сопровождалось праздничными мероприятиями с участием районных сотрудников, МТУ, а также родителей и детей.

В Свердловском районе открылся новый детский сад домашнего типа "Суйкум" по улице Аул, 4.

В детских садах созданы все условия для детей, а их открытие обеспечивает женщин новыми рабочими местами.

Все мероприятия по открытию детских садов сопровождались праздничными шоу-программами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440192
Теги:
детский сад, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  