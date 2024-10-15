В Бишкеке открыты новые детские сады домашнего типа

В рамках программы "Правительственные акселераторы" на территории районов Бишкека открылись новые детские сады домашнего типа, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Данная инициатива Кабинета Министров Кыргызской Республики направлена на улучшение доступа к дошкольному образованию.

В Первомайском районе прошли торжественные мероприятия по открытию двух детских садов. В церемонии участвовала заместитель главы района Айнура Арстамбекова. Программа акцентирует внимание на сокращении барьеров для получения дошкольного образования и повышении охвата детей. Участники отметили значимость проекта для улучшения благополучия и развития детей в Кыргызской Республике.

В Октябрьском районе в сентябре 2024 года открылись три новых детских сада:

- "Нур" в 4 микрорайоне, дом №4б;

- "Бала Ленд" на улице Мехлесхоз, 1-8;

- "Wonderland" в ж/м Кок Жар по улице Керемет, 85.

Открытие этих дошкольных учреждений сопровождалось праздничными мероприятиями с участием районных сотрудников, МТУ, а также родителей и детей.

В Свердловском районе открылся новый детский сад домашнего типа "Суйкум" по улице Аул, 4.

В детских садах созданы все условия для детей, а их открытие обеспечивает женщин новыми рабочими местами.

Все мероприятия по открытию детских садов сопровождались праздничными шоу-программами.