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Алтайские руны: ученые на пути к разгадке древней тюркской письменности

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На Алтае началась дешифровка уникальных тюркских рунических надписей, датированных VI–X веками н. э. Учёные из России активно работают над разгадкой около 120 найденных текстов, однако многие из них остаются нерасшифрованными. Проблема в том, что графические системы тюрков менялись с течением времени, а ключей к точному пониманию текстов пока нет. Историческое значение этих надписей велико, так как они могут пролить свет на культуру, политическую и религиозную жизнь ранних тюркских народов.

Уникальность исследования заключается в том, что оно способно изменить понимание истории региона,сообщает kz24.news. Ранее попытки дешифровки опирались на иранские и финно-угорские языки, однако они не принесли результатов. Ученые предполагают, что разгадка может быть найдена в одном из древних тюркских языков. Особый интерес вызывает гипотеза о связи с чувашским и кыпчакским языками, которые сохраняют старинные элементы. Исследователи надеются, что после дешифровки они смогут понять, какие исторические процессы происходили в этом регионе и как тюркские народы взаимодействовали с окружающими культурами.

Эти надписи не только ценны как письменные свидетельства древности, но и помогают восстановить утраченные элементы тюркской письменности, которая с приходом монгольской державы постепенно утратила своё значение. Расшифрованные тексты могут предоставить новые сведения о политической структуре, торговых связях и религиозных представлениях ранних тюрок, а также о взаимодействии с другими народами, в том числе с предками славян.

Международная конференция "Горный Алтай - прародина тюрков", проходящая в октябре 2024 года, собирает учёных со всего мира для обсуждения этих вопросов. В центре внимания не только расшифровка текстов, но и вопросы культурных взаимодействий. Исследование тюркских рунических надписей может привести к важным открытиям, касающимся ранней истории тюркских народов и их вклада в развитие культур Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/440194
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