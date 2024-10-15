Алтайские руны: ученые на пути к разгадке древней тюркской письменности

На Алтае началась дешифровка уникальных тюркских рунических надписей, датированных VI–X веками н. э. Учёные из России активно работают над разгадкой около 120 найденных текстов, однако многие из них остаются нерасшифрованными. Проблема в том, что графические системы тюрков менялись с течением времени, а ключей к точному пониманию текстов пока нет. Историческое значение этих надписей велико, так как они могут пролить свет на культуру, политическую и религиозную жизнь ранних тюркских народов.

Уникальность исследования заключается в том, что оно способно изменить понимание истории региона,сообщает kz24.news. Ранее попытки дешифровки опирались на иранские и финно-угорские языки, однако они не принесли результатов. Ученые предполагают, что разгадка может быть найдена в одном из древних тюркских языков. Особый интерес вызывает гипотеза о связи с чувашским и кыпчакским языками, которые сохраняют старинные элементы. Исследователи надеются, что после дешифровки они смогут понять, какие исторические процессы происходили в этом регионе и как тюркские народы взаимодействовали с окружающими культурами.

Эти надписи не только ценны как письменные свидетельства древности, но и помогают восстановить утраченные элементы тюркской письменности, которая с приходом монгольской державы постепенно утратила своё значение. Расшифрованные тексты могут предоставить новые сведения о политической структуре, торговых связях и религиозных представлениях ранних тюрок, а также о взаимодействии с другими народами, в том числе с предками славян.

Международная конференция "Горный Алтай - прародина тюрков", проходящая в октябре 2024 года, собирает учёных со всего мира для обсуждения этих вопросов. В центре внимания не только расшифровка текстов, но и вопросы культурных взаимодействий. Исследование тюркских рунических надписей может привести к важным открытиям, касающимся ранней истории тюркских народов и их вклада в развитие культур Центральной Азии.