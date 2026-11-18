В Бишкеке состоялся тренинг для журналистов и блогеров на тему "Совершенствование подходов к освещению социально значимых тем в СМИ на основе принципов ответственной журналистики".

Организаторами мероприятия выступили Секретариат Антикоррупционного делового совета при Президенте КР и Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

В ходе тренинга генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при президенте КР Нурипа Муканова призвала представителей СМИ уделять больше внимания положительным примерам честного труда и профилактике коррупции.

По ее словам, в информационном пространстве коррупция преимущественно освещается через сообщения о преступлениях и правонарушениях. Однако не менее важно объяснять гражданам, как предупреждать коррупцию и какие действия помогают не допускать подобных нарушений.

"Когда мы говорим о коррупции, по телевидению, радио и в социальных сетях чаще всего показывают негативные события. Это понятно, поскольку коррупция является преступлением. Но что необходимо делать, чтобы люди не совершали коррупционных преступлений? Какие профилактические меры нужны? Как разговаривать с обществом и какую информацию распространять?" - отметила она.

Нурипа Муканова также подняла вопрос о том, насколько принимаемые антикоррупционные меры отражаются на повседневной жизни граждан.

Она обратила внимание на то, что в социальных сетях по-прежнему много публикаций о коррупции, которая, по словам пользователей, существует в стране на протяжении десятилетий. При этом истории людей, добросовестно выполняющих свою работу, зачастую остаются без внимания.

"Почему мы не говорим о людях, которые честно работают? У нас много фермеров, которые своим трудом развивают сельское хозяйство и обеспечивают свои семьи. Есть врачи, добросовестно выполняющие свои обязанности, государственные служащие и простые граждане, которые живут и работают, не нарушая закон", - подчеркнула она.

По мнению генерального секретаря совета, именно благодаря таким людям государство сохраняет устойчивость и продолжает развиваться.

"Таких людей очень много. Если бы их было мало, мы давно потеряли бы наше государство. Именно благодаря честному труду этих людей наша страна сегодня стоит на ногах", - сказала Муканова.

Она отметила, что одна из задач тренинга заключается в обсуждении возможностей честной работы и способов распространения информации о добросовестных практиках.