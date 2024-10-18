В селе Орто-Саз и Жаны-Жол построили новую систему водоснабжения

В селе Орто-Саз Нарынского района Нарынской области председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров торжественно открыл систему чистой питьевой воды.

Напоминаем, что вышеуказанное село входит в программу по обеспечению питьевым водоснабжением и санитарией по Нарынской области, поддерживаемой Азиатским банком развития.

Работы, выполненные в рамках строительно-монтажных работ:

1. Пробурена 100 м. скважина на большую глубину;

2.Установлен энергоэффективный глубинный насос;

3. Построена водонапорная башня;

4. Установлены бактерицидные установки для дезинфекции воды, поставляемой населению;

5. Построена водораспределительная сеть;

6. Установлено 42 железобетонных колодца.

7. К водопроводу подключены все социальные объекты: детский сад, средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, административное здание.

Мероприятия по институциональному развитию:

В рамках программы была оказана поддержка в открытии муниципального предприятия, проведено обучение сотрудников предприятия по технической эксплуатации, закуплена техника для поддержки деятельности муниципального предприятия.

Мероприятия по санитарии и гигиене:

В целях популяризации вопросов водоснабжения, санитарии и гигиены были проведены тренинги для учащихся и их семей по методам "чистая вода, санитария и гигиена" и "улучшение домашней санитарии".

Кроме этого, в селе Жаны-Жол Кочкорского района Нарынской области сдана в эксплуатацию современная система питьевого водоснабжения.

Работы, выполненные в рамках строительно-монтажных работ:

- общая протяженность построенных водопроводных сетей составляет 12.8км, произведен монтаж 45 колодцев для домохозяйств.