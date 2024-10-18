Погода
$ 85.21 - 85.69
€ 92.02 - 93.02

В селе Орто-Саз и Жаны-Жол построили новую систему водоснабжения

728  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Орто-Саз Нарынского района Нарынской области председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров торжественно открыл систему чистой питьевой воды.

Напоминаем, что вышеуказанное село входит в программу по обеспечению питьевым водоснабжением и санитарией по Нарынской области, поддерживаемой Азиатским банком развития.

Работы, выполненные в рамках строительно-монтажных работ:

1. Пробурена 100 м. скважина на большую глубину;

2.Установлен энергоэффективный глубинный насос;

3. Построена водонапорная башня;

4. Установлены бактерицидные установки для дезинфекции воды, поставляемой населению;

5. Построена водораспределительная сеть;

6. Установлено 42 железобетонных колодца.

7. К водопроводу подключены все социальные объекты: детский сад, средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, административное здание.

Мероприятия по институциональному развитию:

В рамках программы была оказана поддержка в открытии муниципального предприятия, проведено обучение сотрудников предприятия по технической эксплуатации, закуплена техника для поддержки деятельности муниципального предприятия.

Мероприятия по санитарии и гигиене:

В целях популяризации вопросов водоснабжения, санитарии и гигиены были проведены тренинги для учащихся и их семей по методам "чистая вода, санитария и гигиена" и "улучшение домашней санитарии".

Кроме этого, в селе Жаны-Жол Кочкорского района Нарынской области сдана в эксплуатацию современная система питьевого водоснабжения.

Работы, выполненные в рамках строительно-монтажных работ:

- общая протяженность построенных водопроводных сетей составляет 12.8км, произведен монтаж 45 колодцев для домохозяйств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440198
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  