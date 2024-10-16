Государству возвращен участок в "Карагачевой роще" площадью 1,2 га

Прокуратура Свердловского района города Бишкек провела проверку, которая выявила серьезные нарушения в управлении земельным участком в парке "Карагачевая роща". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По ее данным, в соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 1995 года, управление парком было передано в органы местного самоуправления столицы. Однако в 2007 году Свердловская районная администрация приняла решение, в результате которого участок площадью 1,2 га был разделён на 30 самостоятельных единиц и незаконно передан в собственность частным лицам.

С целью восстановления законности прокуратура района инициировала судебное разбирательство. По итогам рассмотрения дела постановление районной администрации было признано недействительным. В результате прокурорского реагирования указанный земельный участок, стоимость которого составляет 126 миллионов 780 тысяч сомов, был возвращён в муниципальную собственность.