Во время спецоперации "Бандит" задержаны влиятельные члены ОПГ

В Бишкеке проведены оперативно-профилактические мероприятия для предотвращения разбойных нападений и грабежей. Об этом сообщает ГУВД столицы. По ее данным, в мероприятии участвовали более 900 сотрудников милиции, включая оперативный состав районных управлений и патрульно-постовую службу.

В ходе мероприятий задержаны граждане за нарушения общественного порядка, составлены протоколы об административных правонарушениях, и некоторые водворены в спецприемник.

Оперуполномоченные установили и доставили в милицию активных членов ОПГ, связанных с покойным криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым. Это влиятельные фигуранты преступного мира: "Кеня" (1987 года рождения), "Джон" (1995) и Т.Ж. (1995), все ранее судимые за тяжкие преступления. Во время беседы они отреклись от воровской идеи, обязались соблюдать законы и признали готовность нести ответственность за нарушения