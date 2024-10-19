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В Кыргызстане отметили Всемирный день продовольствия

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызской Республике проходят торжественные мероприятия в честь Всемирного дня продовольствия – 2024, одного из самых популярных международных дней в календаре ООН, который проводится более чем на 50 языках и в более чем 150 странах. Дата призвана привлечь внимание общественности к вопросам продовольственной безопасности и питания, а также перехода к более устойчивым, инклюзивным и невосприимчивым к внешним воздействиям агропродовольственным системам.

В рамках празднования Всемирного дня продовольствия Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) совместно с Кыргызским национальным аграрным университетом имени К. И. Скрябина организовали выставку инноваций в сельском хозяйстве, а также провели викторину для студентов аграрного университета по теме продовольственной безопасности.

Фермеры по всему миру производят достаточно продовольствия, чтобы обеспечить даже больше людей, чем все население планеты, и все же проблема голода до сих пор не решена. Около 733 миллионов человек в мире сталкиваются с проблемой голода из-за повторяющихся погодных потрясений, конфликтов, спадов в экономике, неравенства и пандемии. Еще около 2,8млрд жителей планеты не могут позволить себе здоровое питание. Нездоровый рацион – основная причина всех форм неполноценного питания, включая недостаточность питания, нехватку микроэлементов и ожирение, которые в настоящее время существуют в большинстве стран и охватывают все социально-экономические классы.

"Пока у каждого человека не будет права на достаточное питание, мы не сможем реализовать другие права и достичь целей в области устойчивого развития", – отметил Олег Гучгельдыев Представитель ФАО в Кыргызской Республике. "Изменить ситуацию можно за счет преобразования агропродовольственных систем. Инновации и современные технологии открывают широкие возможности, чтобы смягчить последствия изменения климата и поддержать инклюзивные и невосприимчивые к внешним воздействиям источники средств к существованию в интересах каждого".

ФАО оказывает Кыргызской Республике техническую помощь по вопросам политики и законодательства, содействует в укреплении механизмов регулирования и мониторинга, развитии потенциала и налаживании многостороннего диалога, направленного на преобразование агропродовольственных систем в интересах улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни.

"Отсутствие продовольственной безопасности и недоедание усугубляются затяжными кризисами, которые вызваны сочетанием экстремальных погодных явлений и экономических потрясений", - говорит Кожиро Накай, Представитель и Страновой директор ВПП ООН в Кыргызской Республике. – ВПП ООН совместно с Кабинетом Министров и партнерами укрепляет потенциал населения с низкой продовольственной безопасностью, и национальных систем социальной защиты путем развития человеческого капитала, создания общественных активов и управления рисками стихийных бедствий".

ВПП ООН и Кабинет Министров Кыргызской Республики продолжают свои усилия по поддержке мелких фермеров и уязвимых слоев населения в укреплении продовольственных систем, адаптации к изменению климата и обеспечении равного доступа к полноценным продуктам питания. Оказывая адресную помощь, ВПП ООН стремится обеспечить уязвимые сообщества продовольствием, развить навыки получения средств к существованию и создать рабочие места, приносящие доход.

Несколько информационно-просветительских мероприятий, проводимых в Кыргызской Республике по случаю Всемирного дня продовольствия, были призваны содействовать диалогу и обсуждению важности таких вопросов, как борьба с неравенством, распространение здорового питания, сокращение пищевых отходов и защита окружающей среды.

Так, на выставке, которая открылась 16 октября в главном корпусе Кыргызского национального аграрного университета, были представлены современные агротехнологии, а также инновационные решения для сельского хозяйства, которые, в том числе включали научные разработки ВУЗа.

Рысбек Нургазиев, ректор университета отметил, что одним из ключевых элементов развития сельского хозяйства является использование инноваций. "Мы должны содействовать интеграции научных исследований и инновационных решений в практическую деятельность фермеров и сельхозпредприятий", – подчеркнул он. "Это может включать в себя внедрение современных методов сельского хозяйства, разработку новых сортов растений, улучшение генетики животных, а также развитие цифровых технологий для сельского хозяйства".

Кроме этого для студентов аграрного университета была организована викторина, в которой приняли участие 5 команд, представляющие все факультеты ВУЗа. Участникам викторины нужно ответить на вопросы по таким темам, как продовольственная безопасность, здоровое и безопасное питание и другие.

Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября и совпадает с днем основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которая была учреждена в 1945 году. В этом году темой его проведения был выбран девиз "Право на продовольствие – ключ к улучшению качества жизни и лучшему будущему", чтобы еще раз напомнить о том, что продовольствие должно быть разнообразным, питательным, доступным и безопасным. На наших полях, на наших рынках и на наших столах должно быть больше разнообразных питательных продуктов – на благо всех и каждого.


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URL: https://www.vb.kg/440215
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