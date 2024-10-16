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Садыр Жапаров: Мы не можем не сотрудничать с Россией

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" прокомментировал свое выступление перед журналистами телеканала "Россия-1", в ходе которого он высказал мнение, что западные страны не должны указывать Кыргызстану отказаться от сотрудничества с Россией.

"На форуме в Ашхабаде ко мне неожиданно обратились российские журналисты с таким вопросом. Я не был готов, но постарался дать четкий ответ. С самого начала войны между Россией и Украиной страны Запада начали открыто выступать против России. Конечно, некоторые западные страны не желают сотрудничать с ней. Однако я всегда говорил им откровенно: "Мы не можем не сотрудничать с Россией. Товарооборот между нашими странами превышает 4 миллиарда долларов. Мы покупаем у России нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания. Географически мы находимся в изолированном положении и поэтому наша дорога в мир лежит через Россию. У нас около миллиона мигрантов работает там. Как же нам не работать с Россией? Вы сами, некоторые страны ЕС, продолжаете сотрудничать с Российской Федерацией, несмотря на санкции. Разве ваша торговля с Россией не составляет 6 миллиардов долларов в год? Когда это вам необходимо, вы активно сотрудничаете с Россией, но когда вы обращаетесь к нам, вы говорите: "Не сотрудничайте". Это требование крайне несправедливо", - заявил я открыто.

Вот уже 4 года, как я пришел к власти, и в своей внешней политике я придерживаюсь многовекторного подхода. Мы сотрудничаем со всеми странами мира на взаимовыгодной основе. Недавно, например, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Европейским Союзом. Мы также активно взаимодействуем с другими членами СНГ. Объем нашей торговли с некоторыми странами СНГ за последние 4 года увеличился в 7 раз.

Географически мы также близки к этим странам. Можно сказать, что наша повседневная жизнь тесно переплетена с ними. Мы зависим друг от друга в различных вопросах. Поэтому отказаться от сотрудничества с ними невозможно.

Связана ли просьба об отказе от сотрудничества с Россией с санкциями, введенными против этой страны западными государствами, или есть подозрения, что Кыргызстан пытается обойти эти санкции?

Конечно, как член ООН, мы не работаем с санкционными товарами, поступающими в Россию, поэтому никаких претензий к нам быть не может. Мы действуем в рамках международного права и соблюдаем все нормы. Отказ от сотрудничества с Россией невозможен. Возможно, некоторые оппоненты России просто не понимают реалий нашей экономики и геополитического положения.


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URL: https://www.vb.kg/440216
Теги:
президент, Россия, Украина, сотрудничество, Кыргызстан, журналисты, Садыр Жапаров, СМИ
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