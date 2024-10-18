Юбилей ОБСЕ: 25 лет работы по подрыву самостоятельности Центральной Азии

В конце сентября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила свой 25-летний юбилей работы в Кыргызстане. Его праздновали широко - почти целую неделю, с 24-го по 29-е сентября, в Национальном историческом музее Кыргызстана проходила фотовыставка с громким названием "ОБСЕ для народа". Как описывают организаторы выставки, на ней были представлены фотоработы, которые демонстрируют приверженность ОБСЕ к развитию Кыргызстана, продвижению гендерного равенства и защиты прав человека. Но что на самом деле стоит за всем этим и чем конкретно занимается организация?

Программный офис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) открылся в Бишкеке в 1999 году. В честь 25-летнего юбилея присутствия в Кыргызстане организация открыла в Национальном историческом музее фотовыставку, на которой представила историю своей работы за эти годы в десятках фотоснимков. Выставка проходила с 24 по 29 сентября. Ее гостями стали представители правительства, государственных структур, гражданского общества и международные партнеры. Экскурсию для желающих проводили сами сотрудники ОБСЕ. Подобные мероприятия прошли во всех регионах республики.

"Сегодняшний юбилей - это не только повод оглянуться назад, но и возможность задуматься о будущем. Впереди нас ждут новые вызовы, и мы готовы работать вместе с Кыргызской Республикой для их преодоления. Мы уверены, что наша работа будет продолжать приносить пользу, а наше сотрудничество станет еще более крепким и результативным", - отметил Глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посол Алексей Рогов.

Так, описывают свою деятельность сотрудники ОБСЕ. Однако, взгляд со стороны показывает, что деятельность организации в Кыргызстане давно вышла за рамки ее мандата. А истинные цели, которые преследуют организация, все чаще не только не совпадают с вектором официального Бишкека, но и открыто идут с ним вразрез. Взять хотя бы пример работы Академии ОБСЕ.

Она осуществляет свою деятельность в столице уже более 20 лет (с 2002 года). Ее появление - это результат меморандума между ОБСЕ и правительством Кыргызстана. Причем начиная с одной программы, запущенной в 2004 году, сегодня академия не только расширила количество дисциплин, но и наладила довольно тесные связи с министерствами иностранных дел Казахстана, Афганистана, а также различными политическими институтами.

Несмотря на то, что официально эта организация позиционирует себя как оказывающая содействие региональному сотрудничеству, предотвращению конфликтов через предложение высшего образования и профессиональных тренингов, на деле главная задача академии вот уже более двух десятков лет - подготовка западных лоббистов в структурах власти республики. В основном академия готовит журналистов, специалистов в области управления прав человек и т.д. То есть по сути никаких прикладных знаний она своим студентам не дает, не воспитывает по-настоящему востребованных в стране специалистов.

Вместо этого Академия ОБСЕ создает себе армию лояльных Западу чиновников, депутатов. На такие места так просто не попасть, но Академия и сама всячески способствует трудоустройству своих "‎лучших" студентов. Ведь, чем больше власти у них, тем больше влияния у нее самой.

Аналогичным образом действует и Запад. Он целенаправленно готовит в своих вузах своих "агентов влияния", которые после выпуска продвигают идеи отсталости традиционных ценностей, пропагандируют и ЛГБТ-повестку. Все для того, чтобы расколоть общество, дестабилизировать ситуацию в стране и подготовить почву для новых революций.

Для того, чтобы Академия ОБСЕ продолжала ежегодно выпускать из своих стен лояльных специалистов западные партнеры, щедро спонсируют ее. ОБСЕ выделяет на работу Академии 1 млн евро в год или только 20% от ее реального бюджета. Остальные деньги идут от Госдепартамента США, МИДа Швейцарии, Норвежского института международных исследований и т.д. Все эти организации проводят работу по подрыву самостоятельности стран Центральной Азии, в том числе Кыргызстана. Все для того, чтобы отстранить наши государства от принятия решения и самостоятельно определять, как нам развиваться и с кем дружить.

Например, сейчас, по словам политолога Игоря Шестакова, Академия активно проводит антикитайские обсуждения. Он отметил, что наиболее громкий ее проект последних лет касался китайской пропаганды. В социальных сетях публиковались видеоматериалы, в которых критически оценивалось информационное присутствие Китая в общественно-политической повестке Центральной Азии. При этом важно понимать, что Академия ОБСЕ в Бишкеке работает не только по Кыргызстану, а на уровне всего региона.

"На мой взгляд, представленные данные по Китаю довольно однобоки. Они акцентировались на том, что КНР стремится адаптировать идеологию Центральной Азии под свои интересы, хотя примеров этого было недостаточно. Это, на мой взгляд, неправильно, учитывая активное сотрудничество Бишкека с Пекином в рамках взаимовыгодных проектов, таких как строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот проект связывают с развитием экспортного потенциала нашей страны и получением доходов от транзита товаров через нашу территорию, а также с улучшением тех регионов, где будет проложена железная дорога. А подобные информационные вбросы не способствуют укреплению отношений между нашими странами, особенно в глазах общественности. Отмечу, Академия ориентируется на экспертно-аналитическую среду, и в ее мероприятиях участвуют люди, которые влияют на формирование общественного мнения", - говорит Шестаков.

Это не единственный пример того, как деятельность Академии, да и самой ОБСЕ, противоречит интересам КР. Выпускники организации, представляющие собой экспертное сообщество, довольно категорично высказываются о сотрудничестве Кыргызстана и России. Под предлогом существующего риска вторичных санкций они делают все, чтобы охладить отношения между нашими странами. При этом наивно думать, что они не понимают - пользы Кыргызстану разрыв отношений в РФ не принесет, урон от этого не сравнится ни с какими санкциями.

Миссия ОБСЕ уже давно не изучает позитивные кейсы. Все чем она занимается - это критика. Так, под нее попали президентские выборы в Кыргызстане 2021 года. Представители организации заявили об использовании админресурса, неравных условиях. Однако, за всем этим не скрывалось никакой доказательной базы. Главное было дискредитировать руководство страны. Попытка провалилась, как и с законом "Об НКО". ОБСЕ было ярым противником его принятия. Комментируя законопроект руководитель департамента демократизации БДИПЧ ОБСЕ Константин Вардзелашвили заявил, что иностранной финансирование некоммерческих организаций не несет для Кыргызстана угроз, а контроль над НКО противоречит международным стандартам в области прав человека. Парадоксально, но фактически закон о деятельности неправительственных организаций заимствован в западном законодательстве.

В связи с непоследовательностью действий организации в конце прошлого года Кыргызстан, Россия и другие государства СНГ выпустили совместное заявление, в котором призвали ОБСЕ прекратить использовать систему двойных стандартов.

Также было предложено подходить к вопросам противодействия терроризму, экстремизму, нелегальной миграции и другим чувствительным темам без идеологических суждений и предвзятости.